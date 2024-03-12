علي جمعة يكشف مقاييس العفاف في التعامل بين الشباب والفتيات

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن مقاييس العفاف في التعامل بين الشباب والفتيات.

مقاييس العفاف

وقال علي جمعة، في برنامجه الرمضاني اليومي "نور الدين"، إن أول هذه المقاييس ما يعرف بالعلن والسر، فيجب أن تكون العلاقة علنية بين الطرفين ولا تكون سرية.

وأضاف ألا يكون بين الطرفين طلبات محرمة، وألا تحدث بينهما خلوة، وألا يكون هناك شئ غير أخلاقي بينهما.

العلاقة بين الشباب والفتيات

كما وجه أحد الشباب سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، يقول فيه (لو واحد يعرف بنت وبيشجعها على الصلاة والطاعة بس مش مرتبطين رسمي هل ده شئ حلال؟).

وقال علي جمعة، في برنامجه اليومي الرمضاني "نور الدين"، إن المجتمع كله يتحدث مع بعضه، منوها بأن كلمة علاقة في اللغة معناها، وجود لقاءات وبسمات وتلامس جسدي وتقبيل بين الطرفين.

وأشار علي جمعة، إلى أنه إذا كان هناك نية خبيثة مبيتة من أحد الطرفين فهذا الأمر حرام، أما التعامل العلني بين الشباب فلا حرج فيه، كأن يتبادل الطرفان الكتب الدراسية، أو الحديث عن الأمور الأسرية بينهما.

وأوضح، أن كل هذا الأمر حدث قديما حتى في أيام الصحابة ويحدث على مر التاريخ، منوها بأنه لابد أن يتوفر العفاف في هذا الأمر.

وأضاف، أنه لا حرج شرعا من الشاب الذي يحب فتاة ويتحدث معها بدافع الزواج منها في المستقبل متعففا في طريقة تعامله معها بدون ارتكاب محرمات.