عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج حرام؟ علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، علي سؤال من طالب هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج تعتبر حرام؟.

 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "بتقول عبارة خارج نطاق الزواج العبارة هذه خاطئة، كون أن ولد يكلم بنت طب ما المجتمع كله بيكلم، كلمة علاقة في اللغة معناها أن هناك لقاء، وهناك بسمة بين الطرفين وهناك سلام وبعد السلام تبقى قبلة".

سائل: «هل ينفع أقول لزميلتي بحبك وحشتينى؟» تعليق قوي من علي جمعة

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل الأدعية المستجابة تفتح لك أبواب الخيرات

وأضاف :"علاقة دي معناها اتفقوا أن هما يهربوا من أهاليهم عشان يجوزا، ودا يعني الماحي في جميع النواحي، ليس معهم مهر أو شبكة أو شقة أو نفقة ولا هم مستعدين لهذا العفاف الذي يحدث بعد الزواج، واذا كانت هناك نيات موجودة كاستدراج يبقي حرام لا يسمى عفاف، لكن لو كان هناك الأسئلة بين الطرفين مثال: زميلتي أخذت منها الكراسة المحاضرات وبدأت تشتكيلي بعض الأحوال التي تمر بها بين أسرتها  فهذا يعتبر عبر التاريخ كان بيحصل لكن كان أساسه العفاف". 


فيما قاطع الطالب، مفتى الجمهورية السابق خلال حديثه: "ينفع أحب البنت وأكلمها وأحجزها عشان لما نكبر نجوزها، رد جمعة ضاحكًا: ينفع  أنك تحب وينفع انك تحب الخلق كلهم، وماشي ينفع أنك تكلمها وتحجزها.. هو القضية في منتهى البساطة هل هناك عفاف ولا مفيش عفاف". 


واختتم اجابة السؤال قائلًا: ليه بيقولك أن الي بيحب خايف عليه أنه يستدرج لكن لو هو ملتفتًا لنفسه واضحًا في ذهنه يبقي ماشي، لو نتفرض أن العفاف بدأ يهتز تقوم منسحبب فورًا".

 

برنامج "نور الدين"، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
 

هل علاقة شاب بفتاة خارج نطاق الزواج حرام علاقة شاب بفتاة علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

السياحة تشارك في ندوة بجامعة عين شمس عن "مكانة المرأة المصرية عبر العصور"

الصين تعمل على مشروع ينافس أداة Sora من شركة OpenAI

لماذا أقسم الله بالضحى؟ عجائب لا تعلمها عن السورة وهذا دعاؤها المستجاب

نتنياهو: تدمير كتائب حماس في رفح مهما كانت الضغوط

اليويفا يستعد لإجراء تعديلات شاملة على قرعة دوري الأبطال

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري بعد تصدرها التريند| شاهد

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

فيديو

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ