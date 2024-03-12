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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سائل: «هل ينفع أقول لزميلتي بحبك وحشتينى؟» تعليق قوي من علي جمعة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، علي سؤال من طالب هل الشات بين ولد وبنت يعتبر خلوة أو حرام؟.

 

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "الشات لا يعتبر حرام، ما دام فى علانية ولا يوجد به أى شيئا حرام، اللى هو فيه خلوه".


وقاطع الطالب، مفتي الديار المصرية السابق بسؤال: "واحد كاتب لصديقته بحبك وحشتينى، هل ده يعتبر حرام، ووالدها لا يعرف وكلام فى السر".


ورد عليه الدكتور على جمعة: "وأنا كمان هكتب لك كده، بس لو أبوها عارف، مفيش مشكلة، لكن لو مفيش حد عارف، يبقى خطأ ويبقى فى سر، وهيكون فى كلام مش مضبوط وهيبقى فى كلام فيه سر ونخاف يطلع عليه الناس".

 

وتابع: "البنت ممكن تقول لباباها، أنا فلان بيساعدنى وبحبه، خلاص بقى أبوها عارف وأمها عارفه والكل بقى عارف، ولو حصل أى خطأ بين الأبناء هيقوموهم ويعلموهم الصح حتى لا يقدحوا في العفاف".

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الصداقة بين الولد والبنت مباحة بشرط العفاف


أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، علي سؤال فتاة، حول هل الصداقة بين الولد والبنت مباحة، وفى بنات بتقول "ده البيست فريند بتاعي"؟.

 

وأفاد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الثلاثاء: "الصداقة بين البيت والولد مباحة، ما دام فيها عفاف، فإذا لم يكن هناك عفاف يصبح الأمر خطأ، مش عاوز أقول كلام وميطلعش دقيق، لما نقول الصداقة بين البنت والولد مباحة، فحد يفهم إنها ممكن تحصل زيادة عن اللزوم، فتقول اعملها، لكن فى ضابط وحد للعلاقة دى وهى العفاف".

 

وأوضح: "فى بنات بتقول (ده البسيت فريند بتاعى)، علشان مسمعتش الكلام بتاعى، وفى ناس تانى بترفض الصداقة بين البنت والولد، علشان عندهم فكر إنه ضد العفاف، خلاص اتحلت لازم نفهم الناس إننا بشر مجتمعين اجتماع بشرى، وعندى حد اسمه جار ورفيق وزميل العلاقة بين قائم على العفاف".


 

علي جمعة الدكتور علي جمعة هل الشات بين ولد وبنت يعتبر خلوة أو حرام

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