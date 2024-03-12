قدرنا نصلح.. تعليق مثير من رامز جلال على حلقة مي عمر ونجلاء بدر

علق الفنان رامز جلال علي صلحه للفنانة مي عمر ونجلاء بدر اليوم في برنامجه رامز جاب من الاخر .

وكتب جلال من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏قدرنا نصلح بين مي عمر و نجلاء بدر بس بطريقتي الخاصة شوفوا ايه الى حصل ".

حلت الفنانة مي عمر، والفنانة نجلا بدر، ضيفي الحلقة الثانية من برنامج “رامز جاب من الأخر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر” مساء اليوم الثلاثاء، للفنان رامز جلال.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.