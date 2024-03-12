رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: لو ولدت فلسطينيا لكنت ناشطا في حركات المقاومة

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، إنه كان صادقا قبل 30 عاما عندما قال إنه لو ولد فلسطينيا لانضم إلى إحدى حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وفي مقابلة مع قناة ABC الأمريكية، قال باراك: "منذ حوالي ثلاثين عامًا سُئلت عما كنت سأفعله لو كنت فلسطينيًا. قبل ثلاثين عامًا كنت شابًا في السياسة، كنت صادقًا وقلت الحقيقة، إنه لو كنت لقد ولدت فلسطينيا، ربما انضممت إلى إحدى حركات المقاومة".

وهاجم باراك الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وقال إن "بن جفير وسموترتش شخصان عنصريان ومتطرفان، ويبدو أن لهما تأثير قوي للغاية على بيبي".

وأضاف: إنهما مهتمان بتحويل الحرب إلى حرب دينية بين إسرائيل والإسلام، هما شخصان خطيران".