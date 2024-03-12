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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات التحالف الدولي تخترق المجالي الجوي السوري 8 مرات اليوم

طائرات التحالف الدولي
طائرات التحالف الدولي في سوريا

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 8 مرات خلال اليوم الماضي.

وأضاف كوليت في بيان له، أن "طائرات ما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة تواصل خلق وضع خطير قد يتسبب في وقوع حوادث أو حوادث جوية وتصعيد الوضع في الأجواء السورية". 

وأوضح: "انتهكت طائرتان مقاتلتان من طراز F-16 تابعة للتحالف وزوج من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt الأجواء السورية في منطقة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، 4 مرات خلال اليوم".

ووفقًا لكوليت، تم الإبلاغ عن 4 انتهاكات لبروتوكولات منع الاشتباك المبرمة في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة بالرحلات الجوية التي قامت بها المركبات الجوية بدون طيار التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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