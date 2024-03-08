سوريا.. سماع دوي انفجارات قوية في إدلب

أفادت وسائل إعلام سورية بأنه سمع دوي انفجارات قوية في ادلب بسوريا بعد غارات جوية عنيفة غرب المدينة

وفي وقت سابق من اليوم؛ اغارت قاذفات سلاح الجو على مواقع ومقرات لإرهابيي "جبهة النصرة" في حرش قرية بسنقول بريف إدلب الجنوبي.

كما نفذت وحدات الجيش العربي السوري ‏ العاملة على اتجاه ريف حلب الغربي عملية نوعية استهدفت بها عدة مجموعات من إرهابيي "جبهة النصرة" وعدد من آلياتهم في محيط الفوج 111 ومحيط مدينة دارة عزة غرب حلب بضربات متتالية بأكثر من 10 طائرات مسيّرة انتحارية FPV وما تزال العملية مستمرة حتى اللحظة.

و استهدفت أيضا طائرة مسيّرة انتحارية FPV تابعة للجيش السوري مجموعة من إرهابيي "جبهة النصرة" و"أنصار التوحيد" في محيط قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب.

كما تم اعلان ‏مقتل 7 إرهابيين من إرهابيي "أنصار التوحيد" وإصابة نحو 14 آخرين خلال الغارات الجوية الأخيرة على مواقع ومعسكر تدريب للإرهابيين في محيط قرية بسنقول بريف إدلب الجنوبي.

