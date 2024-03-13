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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تتهم مسئولا سابقا لديها بسرقة مستندات سرية

ميتا تتهم مسئول سابق
ميتا تتهم مسئول سابق لديها بسرقة مستندات سرية

أقامت شركة ميتا دعوى قضائية ضد أحد مسئوليها الكبار والذي شغل منصب نائب رئيس الشركة السابق، حيث تتهمه ميتا بسرقة مستندات سرية عند مغادرته الشركة. 

 

وتزعم ميتا أن الموظف حصل على معلومات سرية حول أفضل المواهب في الشركة وشركاء مركز البيانات الخاص بها عندما غادر للعمل في شركة حوسبة سحابية منافسة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

 

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا في 29 فبراير وتم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل بلومبرج، تزعم ميتا أن موظفها السابق، والذي عمل لمدة 12 عامًا، أخذ وثائق غير عامة من الشركة لا يمكن إلا لعدد محدود من الأشخاص الوصول إليها. 

 

وتشمل المستندات وثيقة "أفضل المواهب" الخاصة بشركة ميتا ، والتي ورد أنها تحتوي على أسماء موظفي ميتا ومستوياتهم ومهاراتهم وأدائهم وتعويضاتهم.

 

وفقًا للدعوى القضائية، فإنه ربما يكون المسئول السابق قد قام بتحميل مستندات الملكية إلى حساباته الشخصية على Google Drive وDropbox قبل مغادرته لبدء شركة ناشئة غير معلنة.

 

وتؤكد ميتا أن ثمانية موظفين على الأقل مذكورين في المستندات غادروا الشركة في عام 2023 للعمل في نفس الشركة الناشئة، حيث كان قد شغل منصب نائب الرئيس للبنية التحتية في الشركة .

 

 

 

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