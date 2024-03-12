الأسرع في العالم .. بورش تطلق سيارة Taycan تربو الجديدة| لن تصدق سعرها

كشفت شركة بورش عن أحدث إضافة لمجموعة سياراتها الكهربائية، وهي سيارة Taycan Turbo GT الأسرع في العالم، والتي من المتوقع أن تصل إلى السوق في الصيف القادم.

تتميز سيارة Taycan Turbo GT بقوة مذهلة تبلغ 1093 حصان، مما يجعلها واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم.

بفضل تسارعها الرهيب، تستطيع Taycan Turbo GT التحرك من الثبات إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 2.1 ثانية فقط، وهو رقم مذهل يبرز تفوقها في الأداء.

سعر سيارة بورش Taycan تربو الجديدة

ومع ذلك، يأتي هذا الأداء الرائع بتكلفة باهظة، حيث يبلغ سعر السيارة حوالي 230 ألف دولار (حوالي 108 مليون جنيه مصري) وفقًا لتقرير وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (UPI) نقلاً عن بورش.

تمكنت Taycan Turbo GT من تحطيم أرقام قياسية في حلبات السباق الشهيرة، حيث سجلت أداءً ممتازًا على حلبة Nurburgring Nordschleife في ألمانيا، وحصلت على لقب أسرع سيارة كهربائية في مضمار WeatherTech Raceway Laguna Seca في كاليفورنيا.

ولاحظنا أيضًا تفوقها على سيارة Tesla Model S بفارق 18 ثانية في سباق واحد.

أثنى نائب رئيس خط الطراز، كيفن جيك، على الأداء الاستثنائي لسيارة Taycan على المسار، مشيرًا إلى الهندسة المتقنة وراء تصميمها وأدائها الرائع.

وأضاف جيك أن Taycan Turbo GT تظهر الإمكانيات الكبيرة لبورشه في مجال السيارات الكهربائية، وخاصةً في طرازي Turbo GT وTaycan Turbo GT المزودين بحزمة Weissach.

يمكن للمهتمين الآن تقديم طلبات مسبقة للحصول على نسختين من سيارة Taycan Turbo GT: النسخة القياسية ذات الأربعة مقاعد أو نسخة Weissach Package.