قنبلة سياسية بإسرائيل.. حزب "معسكر الدولة" ينهار وساعر يطالب بالانضمام لحكومة الحرب

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوزير جدعون ساعر زعيم حزب "أمل جديد"، حل الشراكة مع حزب "معسكر الدولة" وطالب الانضمام إلى حكومة الحرب الإسرائيلية، في خطوة وصفت بأنها "قنبلة سياسية" داخل إسرائيل.

ووفقا لصحيفة “إسرائيل اليوم” زعم حزب “الليكود” هذا المساء أن بيان ساعر لم يتم تنسيقه مع نتنياهو وأن مسألة مشاركة ساعر في حكومة الحرب لم يتم بحثها بعد.

وبحسب الصحيفة فأن مسؤولي الليكود يقدرون أن رد نتنياهو سيكون إيجابيا، لأن ساعر يقدم الآن نوعا من شهادة التأمين للحكومة خلال الحرب.

وقال ساعر في البيان إنه يعتزم إعادة بناء حزب “أمل جديد” كفصيل مستقل يعبر، حسب قوله، عن "النظرة العالمية للدولة القومية".

وقال ساعر: "أحترم أصدقائي، ممثلي معسكر الدولة في حكومة الحرب"، في إشارة إلى بني جانتس وجادي آيزنكوت، "لكن للأسف لا يعبرون عن الصوت والمواقف والتأكيدات التي سأحملها هناك. لذلك، وبالنيابة عنكم، أعبر هنا عن مطلبنا بالانضمام إلى حكومة الحرب وأن نكون جزءًا من التأثير على السياسة".

من جانبه، رد رئيس معسكر الدولة جانتس، الذي سمع عن هذا الانفصال لأول مرة من وسائل الإعلام وليس من ساعر، ونشر تغريدة قصيرة، كتب فها: "شكرا لك وبالتوفيق".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن ساعر اتصل برئيس لجنة الكنيست من أجل إعادة تشكيل كتلة "الأمل الجديد - حق الدولة" في الكنيست على الفور "ككتلة مستقلة".

ووفقا للصحيفة ستجتمع لجنة الكنيست غدًا للمصادقة الطلب.

وتقول "يديعوت أحرنوت" في الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقات بين ساعر وجانتس باردة للغاية، ولا يتفقان في العديد من القضايا - حتى أن مصادر في "معسكر الدولة" قالت إن انعدام الثقة قد نشأ بين الاثنين. ويحاول ساعر العودة إلى اليمين التقليدي، فيما يبقى جانتس في مركز الخريطة السياسية.

ونفى ساعر في الآونة الأخيرة أكثر من مرة تحوله إلى الليكود، وألمح إلى أنه ينوي تأسيس أو الاندماج في برنامج آخر لحق الدولة، هو اسم حركته الجديدة.

بن جفير يطالب بدخول حكومة الحرب

وقال موقع "سروجم" إنه بعد تسريب من مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو يوافق على إضافة ساعر إلى حكومة الحرب، قال مصدر مقرب من بن جفير: "إذا امتثل نتنياهو لمطلب ساعر بالانضمام إلى الحكومة المصغرة - فإن الوزير بن جفير سيطالب أيضا بذلك".