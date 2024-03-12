«حطت لها منوم في الشوربة».. بوسي تحكي تفاصيل طرد خادمتها

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ السيدة التي كانت تعمل لديها لمدة 10 سنوات كانت أقرب شخص لها، لكنها كانت تُبعد عنها كل الناس الذين يحاولون يقتربون منها بأي طريقة.



وأضافت بوسي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي «النهار» و«المحور»: «كانت عاوزاني أبقى بتاعتها لوحدها، حطت لها منوم في الشوربة، وده اللي خلاني أمشيها من حياتي، وهشام ربيع طليقي قالي إنها كانت بتحضنه لأنه كان فاكرها أختي».

ببص في الشوربة لقيت حاجة مطحونة

وتابعت المطربة الشعبية: «بعد ما مشيت كل البلاوي بتاعتها ظهرت، وضعت لي حباية منوم في الشوربة في شهر رمضان، طحنته ورمته، صليت المغرب ونزلت، ببص في الشوربة لقيت حاجة مطحونة في الطبق وماشية في الشوربة، وبعد كده عرفت سبب إني كنت بنام نوم تقيل دايما، وكل ده بسبب المنوم اللي كانت بتستخدمه».