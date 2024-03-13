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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تقارير: ترامب اقترح على إيلون ماسك شراء منصته Truth Social

ترامب اقترح على إيلون
ترامب اقترح على إيلون ماسك شراء Truth Social

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عرض على الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك شراء منصة التواصل الاجتماعي Truth Social والتي أنشأها ترامب في أعقاب أحداث مبنى الكابيتول بعد حظر معظم المنصات حسابه. 

وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة واشنطن بوست، فإن دونالد ترامب سأل إيلون ماسك عما إذا كان مستعدًا لشراء منصة Truth Social الخاصة به.

يتردد إن محادثة جرت في الصيف الماضي، بعد أشهر من إبرام الملياردير ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار لمنصة التواصل الاجتماعي “Twitter” تويتر، والتي أعاد تسميتها "X". 

وأشار مصدران إلى أن الحوار قد حدث بين الشخصيات البارزة، ولكن ليس إلى الحد الذي يجعل الصفقة محتملة أو حتى إذا كان هناك أي اهتمام حقيقي من ماسك. ويقال أيضًا أنهم ناقشوا السياسة والأعمال.

وكان المانحون الجمهوريون الرئيسيون حاضرين أيضًا في جلسة بالم بيتش بولاية فلوريدا. ومع ذلك، فقد سجل ماسك قوله إنه "لا يتبرع بالمال لأي من المرشحين لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

عندما سئل " ماسك " عن صلاته بـ Truth Social وإقامته في فلوريدا، اكتفى بالقول إنه " لم يزر "مارالاغو" مطلقًا"، وهي ملكية ترامب ومقر إقامته في بالم بيتش.

ولم ترد مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي، على هذه المزاعم، وفي تصريح ساخر، قالت شانون ديفاين، المتحدثة باسم ترامب للإعلام: "سمعنا أن ترامب وماسك كانا يناقشان بالفعل شراء صحيفة واشنطن بوست، لكنهما قررا أنها لا قيمة لها".

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