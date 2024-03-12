التعدد ليس الأصل في الزواج.. سعاد صالح تعلن تحذيرا عاجلا للرجال

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هام يشغل بال الكثير من الرجال، وهو " هل الأصل في الزواج.. التعدد أم الإفراد".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الأصل الأفراد وليست تعدد الزواج، وأن الله عندما خلق الكون خلقها من أسرة واحدة، ولو كان الأصل التعدد لجعل الله يتزوج أكثر من واحدة.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الله قال في سورة النساء :" وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

ولفتت إلى أن الله حذر الرجال التي تتزوج أكثر من واحد، ويكون هناك تفرقة في الحب، ولذلك الأصل في الزواج هو أن يتزوج الرجل واحدة وليس أربع، ولذلك على الرجال أن تحذر من التفرقة في أي شئ بين الأزواج.