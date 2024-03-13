عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لـ أبل ونظارتها للواقع الافتراضي

مارك زوكربيرج يجدد
مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لـ أبل ونظارتها للواقع الافتراضي

في الملحمة المستمرة بين عمالقة التكنولوجيا شركتي ميتا وأبل، استهدف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج مرة أخرى أحد منتجات شركة أبل المنافسة، وهي نظارة Vision Pro للواقع الافتراضي. 

 

وفي مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع مجلة Wired ، كرر مارك زوكربيرج انتقاداته لنظارة Vision Pro من شركة أبل، وأعرب زوكربيرج عن مخاوفه من أن تركيز أبل على الخصوصية والتحكم في المستخدم يمكن أن يؤدي إلى خنق الابتكار والمنافسة في صناعة التكنولوجيا. 

 

وقال إن سياسات الخصوصية الصارمة لشركة أبل تحد من قدرة شركات مثل ميتا على تقديم تجارب مخصصة وإعلانات مستهدفة للمستخدمين. 

 

ويأتي نقد زوكربيرج لنظارة Vision Pro في الوقت الذي تواجه فيه شركة ميتا تدقيقًا متزايدًا بشأن ممارساتها الخاصة، وفي الوقت الذي تتنافس فيه الشركتان على الهيمنة في صناعة التكنولوجيا.

 

وتتزامن تعليقات زوكربيرج في وقت محفوف بالمخاطر بالنسبة لشركة ميتا، حيث تواجه الشركة تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا بشأن تعاملها مع بيانات المستخدم.

 

وقد أثار الكشف الأخير عن ممارسات ميتا، بما في ذلك استخدام الخوارزميات للترويج للمحتوى المثير للانقسام والأضرار المحتملة لمنصاتها على الصحة العقلية، المخاوف بين المشرعين والمنظمين في جميع أنحاء العالم. 

 

ويسلط انتقاد مارك زوكربيرج الأخير لنظارة Vision Pro الضوء على الفجوة العميقة بين عملاقي التكنولوجيا. وبينما تدافع شركة أبل عن خصوصية المستخدم والتحكم فيه، يرى ميتا أن مثل هذه التدابير تحد من الابتكار والمنافسة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

ناقد رياضي يفتح النار على الزمالك : مفيش إحساس عند اللاعبين والإدارة

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد الخسارة أمام الجونة

ترشيحاتنا

المخرج محمد سامي: ليس لدي شهوة جمع المال ونشأت في أسرة غنية

عقوبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالأسواق

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

دعاء اليوم الثالث من رمضان .. تضرع إلى ربك يلبي حاجتك

عودة للمواجهة .. بايدن وترامب ينتزعان ترشيحات حزبيهما في الانتخابات التمهيدية

كاشفًا حقيقة التدخل في الانتخابات.. «بوتين»: سنعمل مع أي رئيس أمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

بسعر لا يصدق .. موتورولا تكشف عن هواتف Moto G

بـ 70 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر | إلحق اشتريها

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ