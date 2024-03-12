بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

بعد منافستها أبل وسامسونج محققة مبيعات كبيرة في سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المنخفضة، أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة شاومي Xiaomi عن بداية رحلتها في عالم صناعة السيارات الكهربائية مع إطلاق أول سيارة EV لها في 28 مارس المقبل.

يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من التحضير والاستثمارات الضخمة، حيث تعتزم شاومي Xiaomi دخول سوق السيارات بقوة لتحقيق مكانتها بين أكبر المسيطرين على هذا المجال.

تتطلع شاومي Xiaomi إلى إحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال سيارتها الجديدة SU7، والتي تعد سيارة سيدان ذات أربعة أبواب مزودة بتقنيات عالية المستوى.

وتعهدت الشركة بتقديم تجربة قيادة استثنائية، مع توفير تسارع أسرع من السيارات الكهربائية الرائدة في السوق.

بجانب تقديم سيارة متطورة تقنيًا، تسعى Xiaomi لتوفير خدمة عملاء ممتازة، حيث تمتلك الشركة 59 متجرًا في 29 مدينة صينية لتسهيل عملية الشراء وتلبية احتياجات العملاء.

مع تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، يأتي إطلاق سيارة Xiaomi كخطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

من المقرر إطلاق طراز SU7، وهي سيارة كهربائية متطورة، في 28 مارس في الصين، حسبما قال الرئيس التنفيذي لي جون يوم الثلاثاء على X.

بعد فشل سيارة أبل.. شاومي تنافس تسلا

ويأتي الإعلان عن إطلاق أول سيارة كهربائية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعد أسابيع فقط من إلغاء شركة آبل أخيرًا جهدًا دام عقدًا من الزمن لبناء سيارتها الكهربائية والمستقلة.

لكن المنافسة الحقيقية لسيارة شاومي Xiaomi في سوق السيارات الكهربائية هي تسلا. وذكرت بلومبرج أن لي استهدف بشكل مباشر ماسك عند إعلان السيارة الكهربائية العام الماضي، قائلًا إن هدف الشركة هو "صنع سيارة أحلام جيدة مثل بورشه وتسلا" .

أسعار ومواصفات سيارة شاومي الجديدة

لم يتم تحديد أسعار السيارة الكهربائية الجديدة بعد، والتي هي في مرحلة ما قبل الإنتاج ومن المقرر أن تصل إلى السوق الصينية في غضون بضعة أشهر.

سيكون لدى شاومي SU7 في النهاية ثلاثة خيارات للمحرك الكهربائي، مع أسماء مأخوذة من محركات الاحتراق الداخلي. يتوفر أولاً خيار V6 بقوة 295 حصانًا، ومحرك V6 بقوة 664 حصانًا. وهذا يتفوق على تصنيف قوة 616 حصانًا لبورشه تايكان وتصنيف 455 حصانًا لطراز تسلا 3 وموديل Y.

وقالت شركة Xiaomi إن خلية CATL الخاصة بالسيارة بقدرة 101 كيلووات في الساعة تسمح بشحن 800 فولت، وهو المستوى التالي في الشحن السريع للمركبات الكهربائية.

ستقدم Xiaomi جهاز SU7 باللون "الأزرق المائي" و"الرمادي المعدني" و"الأخضر الأخضر".

وقالت شركة Xiaomi إن SU7 يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.78 ثانية.

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