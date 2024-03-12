عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

سيارة شاومي
سيارة شاومي

بعد منافستها أبل وسامسونج محققة مبيعات كبيرة في سوق الهواتف الذكية ذات الأسعار المنخفضة، أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة شاومي Xiaomi عن بداية رحلتها في عالم صناعة السيارات الكهربائية مع إطلاق أول سيارة EV لها في 28 مارس المقبل. 

يأتي هذا الإعلان بعد سنوات من التحضير والاستثمارات الضخمة، حيث تعتزم شاومي Xiaomi دخول سوق السيارات بقوة لتحقيق مكانتها بين أكبر المسيطرين على هذا المجال.

تتطلع شاومي Xiaomi إلى إحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال سيارتها الجديدة SU7، والتي تعد سيارة سيدان ذات أربعة أبواب مزودة بتقنيات عالية المستوى. 

وتعهدت الشركة بتقديم تجربة قيادة استثنائية، مع توفير تسارع أسرع من السيارات الكهربائية الرائدة في السوق.

بجانب تقديم سيارة متطورة تقنيًا، تسعى Xiaomi لتوفير خدمة عملاء ممتازة، حيث تمتلك الشركة 59 متجرًا في 29 مدينة صينية لتسهيل عملية الشراء وتلبية احتياجات العملاء.

مع تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، يأتي إطلاق سيارة Xiaomi كخطوة استراتيجية مهمة تعزز من مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

من المقرر إطلاق طراز SU7، وهي سيارة كهربائية متطورة، في 28 مارس في الصين، حسبما قال الرئيس التنفيذي لي جون يوم الثلاثاء على X. 

 

بعد فشل سيارة أبل.. شاومي تنافس تسلا 

ويأتي الإعلان عن إطلاق أول سيارة كهربائية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعد أسابيع فقط من إلغاء شركة آبل أخيرًا جهدًا دام عقدًا من الزمن لبناء سيارتها الكهربائية والمستقلة.

لكن المنافسة الحقيقية لسيارة شاومي Xiaomi في سوق السيارات الكهربائية هي تسلا. وذكرت بلومبرج أن لي استهدف بشكل مباشر ماسك عند إعلان السيارة الكهربائية العام الماضي، قائلًا إن هدف الشركة هو "صنع سيارة أحلام جيدة مثل بورشه وتسلا" .

 

أسعار ومواصفات سيارة شاومي الجديدة

لم يتم تحديد أسعار السيارة الكهربائية الجديدة بعد، والتي هي في مرحلة ما قبل الإنتاج ومن المقرر أن تصل إلى السوق الصينية في غضون بضعة أشهر.

سيكون لدى شاومي SU7 في النهاية ثلاثة خيارات للمحرك الكهربائي، مع أسماء مأخوذة من محركات الاحتراق الداخلي. يتوفر أولاً خيار V6 بقوة 295 حصانًا، ومحرك V6 بقوة 664 حصانًا. وهذا يتفوق على تصنيف قوة 616 حصانًا لبورشه تايكان وتصنيف 455 حصانًا لطراز تسلا 3 وموديل Y.

وقالت شركة Xiaomi إن خلية CATL الخاصة بالسيارة بقدرة 101 كيلووات في الساعة تسمح بشحن 800 فولت، وهو المستوى التالي في الشحن السريع للمركبات الكهربائية.

ستقدم Xiaomi جهاز SU7 باللون "الأزرق المائي" و"الرمادي المعدني" و"الأخضر الأخضر".

وقالت شركة Xiaomi إن SU7 يمكن أن تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.78 ثانية.

658dc2021c5c7b8c9a0c9afa
658dc2021c5c7b8c9a0c9afa
658dc117ec62ab5daf7f4e75
658dc117ec62ab5daf7f4e75
سيارة شاومي شاومي Xiaomi تسلا إيلون ماسك أسعار شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

موضوعات متعلقة

الأسرع في العالم .. بورش تطلق سيارة Taycan تربو الجديدة| لن تصدق سعرها

5 إمكانات سرية لا تعرفها في سيارتك.. ما هي؟

انطلاق آودي RS5 كوبيه وRS Q3 Sportsback في السوق المصري .. صور

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

معاها شاحن.. شاهد أصغر سيارة MG (لن تصدق سعرها)

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

الأغرب.. مترو وشبكة مواصلات كاملة تحت الماء في الهند| كيف تعمل؟

بيع 400 ألف سيارة متصلة: كيا الهند تتخطى الأرقام العالمية

ترشيحاتنا

القاهرة ضمن المدن الأكثر طلبا للسفر من مطار الكويت خلال فبراير

45 ألفًا يؤدون صلاة التراويح بالأقصى.. واستشهاد طفل وإصابة خطيرة لشاب بالقدس

انقاذ بواخر ومراكب نيلية بكورنيش المعادي من الاحتراق .. تفاصيل

الجونة يفوز على الزمالك بالدوري 3-2

4-3| البنك الأهلي يذيق الأهلي الخسارة الأولي في الدوري

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ