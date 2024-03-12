إثم.. سعاد صالح تفجر مفاجأة بشأن من يتزوج دون علم زوجته

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الرجل الذي يتزوج دون علم زوجته، هنا ارتكب إثمًا، ولكن ليس زواجا باطلا، ولذلك يحق للزوجة أن تطلب الطلاق حالة قيام زوجها بالزواج من غيرها.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوجة يحق لها أن تضع في عقد الزواج، شرطًا يفيد :" لو تزوج بغيرها أن يطلقها، وذلك بسبب تعرضها للظلم أو الضرر".

ولفتت إلى أن الرجل عليه أن يخير زوجته بين البقاء معه بعد الزواج من غيرها أو الانفصال، وأن "هذا الشرط لا يحرم حلالا، لآنه يحقق رضاء الزوجة".

وأشارت إلى أن تعدد الزوجات ليس حلال، وعلى الجميع أن يتسمع للقواعد الدينية من المتخصصين.