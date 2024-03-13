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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا حول جهود مصر لدعم قطاع غزة

صدى البلد

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزونيا حول جهود مصر لدعم غزة، وذكر التقرير أن الدولة المصرية فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى للحرب على غزة بدون قيود أو شروط، وتم حشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو دول العالم.

وأضاف التقرير أنه تم الضغط بشدة لإنفاذ دخول المساعدات إلى غزة، وتحركات مصر تأتى فى إطار دورها القيادى والشعور بالمسؤولية، و80 بالمئة من المساعدات التى تصل للقطاع من مصر، وتحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتنسيق عملية إدخال المساعدات.

ولفت التقرير إلى تسهيل وتنسيق زيارات المسؤولين الدوليين والأمميين للمعبر، كما أن موقف مصر ثابت يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت، وموقفها ثابت بضرورة حماية المدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة، والاستمرار فى قيادة وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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