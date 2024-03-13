عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الصين تدعو إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأوضحت القناة أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن عرقلة الجهود الأممية من أجل تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.



