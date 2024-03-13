الاشتباك الأول.. الدفاع اليونانية تعلن إطلاق النار على مسيرتين في البحر الأحمر

أعلنت هيئة أركان الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، إطلاق النار على مسيرتين في البحر الأحمر وإجبارهما على التراجع.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مسئول في هيئة أركان الدفاع اليونانية إن سفينة عسكرية يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر أطلقت النار على طائرتين مسيرتين ودفعتهما إلى التراجع.

فيما أفادت صحيفة "اكاثيمريني" اليونانية، بأن الفرقاطة اليونانية هيدرا فتحت النار على مسيرتين جويتين في خليج عدن خلال الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، باستخدام مدفعها الرئيسي 127 مم؛ مشيرة إلى أن الطائرتين غيرتا مسارهما على الفور.

وكان هذا أول اشتباك لفرقاطة "ميكو 200” التابعة للبحرية اليونانية منذ انضمامها إلى مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية Aspides، المصممة لحماية السفن التجارية من هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن.

وتقوم هيدرا بدوريات في خليج عدن منذ مغادرتها جيبوتي يوم الاثنين.

وكانت الدفاع اليونانية أرسلت الفرقاطة هيدرا إلى البحر الأحمر للمشاركة في حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.