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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء اليوناني يعترف بمطالب المزارعين ويؤكد العمل على حل مشاكلهم

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من اليونان، إن الصحف اليونانية ووكالات الأنباء تحدثت عن لقاء رئيس الوزراء اليوناني مع وفد من المزارعين ووفد من رؤساء النقابات الزراعية، فالوضع باليونان ومعظم الدول الأوروبية مؤرق للغاية لزيادة تكلفة الإنتاج مؤخرا وشكاوى المزارعين منه.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن رئيس الوزراء خلال الاجتماع اعترف بمطالب المزارعين وأكد أن الحكومة سوف تعمل على تنفيذ مطالبهم وعرض مخطط الحكومة لإدارة مشكلة الموارد المائية وتخطيطات أكثر شمولا لمشروعات البنية التحتية لتخفيض تكلفة الإنتاج وأسعار الكرهرباء والبترول.

وتابع أن الحكومة عرضت خلال الاجتماع قبل السابق نحو 10 آلاف يورو لكل حيازة زراعية، موضحا أن الاجتماع الأخير لم يسفر عن جديد وهناك اجتماع آخر بعد غد الجمعة.

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