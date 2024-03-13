عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لإعداد متخصصين.. توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات و"الوطني للإلكترونيات" الهندي

صدى البلد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر ITI، والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند بشأن التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، بحضور السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية، والسفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر، ومشاركة السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند .

ويتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم تبادل المناهج والمواد التدريبية، وتبادل المدربين والخبراء، كما سيوفر المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى معامل افتراضية، وبرنامج دبلوم الدراسات العليا للمتدربين الذين يتم ترشيحهم من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر وذلك فى تخصصات مثل تصميم الأجهزة المدمجة، وتصميم النظم المدمجة، وتصميم أنظمة الأتمتة الصناعية، والتصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والتكنولوجيا المالية، وكذلك أكاديمية افتراضية سيتم من خلالها توفير برنامج مجانى لمحو الأمية الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند عبر سنوات طويلة؛ مشيرا الى تنوع أنشطة التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل تصنيع الهواتف المحمولة والتعهيد؛ مؤكدا على اهتمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على توسيع قاعدة المهارات واعداد الكفاءات الرقمية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب على أعلى مستوى بما يتواكب مع التطور العالمي المتلاحق في مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ موضحا أن هذه الشراكة ستسهم فى التوسع بمجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى أنشطة بناء القدرات الرقمية فى تخصصات مهمة ومطلوبة فى سوق العمل مثل البرمجيات المدمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد؛ معربا عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون زيادة في عدد المتدربين والتخصصات التدريبية.

وأشار السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتى فى صدارة القطاعات التى تشهد تعاونا بين مصر والهند؛ موضحا أنه يتم حاليا فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات فى ضوء وجود خطوات جادة وفعالة فى هذا المجال وتوقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى.
وأعرب السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند عن سعادته بهذه الشراكة بين المعهدين؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسية بالهند؛ مشيدا بالتعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ منوها إلى الشركات الهندية التى تستثمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ومنها الاستثمار بمجال التعهيد؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل تحقيق لرؤية القيادتين المصرية والهندية.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى خاصة فى ضوء تلاقى الرؤى بين المعهدين فى كل من نموذج التشغيل والادارة والحوكمة، موضحة أنه تم التعاون بين الجانبين فى اعداد المحتوى التدريبى وسيتم العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات متخصصة مع التركيز على مجالات الطباعة ثلاثية الابعاد والتصنيع الرقمى.

وأشار الدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تشابه بين أهداف وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند؛ موضحا تعدد مجالات التعاون وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهدين؛ مؤكدا على جاهزية المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الأكاديمية الافتراضية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد التقى مع المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهى فى يناير 2023 حيث تم بحث سبل التعاون فى مجال تنمية المهارات الرقمية فى إطار المبادرات والبرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر مراسم التوقيع؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير خالد طه مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الهندى للتكنولوجيا، والمعهد الهندى لتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

هذا ويعد المعهد الوطنى الهندى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات معهد رائد فى تقديم التعليم والتدريب الرسمى وغير الرسمى ولديه 700 فرع فى الهند؛ حيث يوفر عددًا من البرامج التدريبية بمجالات التكنولوجيا فضلاً عن منح الدبلوم ودرجة الماجستير فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وسلسلة الكتل والتصميم الإلكترونى، كما يقدم برامج تعليم افتراضية.

ويزور مصر حاليا وفد رفيع المستوى من المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى، والمعهد الهندى للتكنولوجيا IIT، والمعهد الهندى لتكنولوجيا المعلومات والإدارة IIITM، خلال الفترة من 11-14 مارس للاطلاع عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية وعقد المزيد من المناقشات حول آليات تنفيذ مجالات التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

ترشيحاتنا

من القسام.. حماس تبارك عملية الطعن عند حاجز النفق في بيت لحم

الجنيه في الطالع| الدولار يهبط مرتين خلال دقائق بالبنوك.. وهذا ثمنه الآن

بعد حديث بوتين عن حرب نووية..فنلندا تحذر: روسيا تستعد لصراع طويل مع الغرب

بأسعار مخفضة.. الريف المصري: توفير السلع لخدمة منتفعى الـ 1.5 مليون فدان

تراجع جديد يضرب سعر الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

حماس تنفي تلقيها عرضا دوليا بوقف إطلاق النار في غزة وعودة النازحين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ