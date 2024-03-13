لإعداد متخصصين.. توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات و"الوطني للإلكترونيات" الهندي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر ITI، والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند بشأن التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الرقمية لإعداد كوادر بشرية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، بحضور السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية، والسفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر، ومشاركة السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند .

ويتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم تبادل المناهج والمواد التدريبية، وتبادل المدربين والخبراء، كما سيوفر المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى معامل افتراضية، وبرنامج دبلوم الدراسات العليا للمتدربين الذين يتم ترشيحهم من قبل معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر وذلك فى تخصصات مثل تصميم الأجهزة المدمجة، وتصميم النظم المدمجة، وتصميم أنظمة الأتمتة الصناعية، والتصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأتمتة العمليات الروبوتية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبرانى، والتكنولوجيا المالية، وكذلك أكاديمية افتراضية سيتم من خلالها توفير برنامج مجانى لمحو الأمية الرقمية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند عبر سنوات طويلة؛ مشيرا الى تنوع أنشطة التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل تصنيع الهواتف المحمولة والتعهيد؛ مؤكدا على اهتمام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على توسيع قاعدة المهارات واعداد الكفاءات الرقمية من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل الشباب على أعلى مستوى بما يتواكب مع التطور العالمي المتلاحق في مجالات التكنولوجيا المختلفة؛ موضحا أن هذه الشراكة ستسهم فى التوسع بمجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى أنشطة بناء القدرات الرقمية فى تخصصات مهمة ومطلوبة فى سوق العمل مثل البرمجيات المدمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد؛ معربا عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون زيادة في عدد المتدربين والتخصصات التدريبية.

وأشار السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتى فى صدارة القطاعات التى تشهد تعاونا بين مصر والهند؛ موضحا أنه يتم حاليا فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات فى ضوء وجود خطوات جادة وفعالة فى هذا المجال وتوقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرانى.

وأعرب السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند عن سعادته بهذه الشراكة بين المعهدين؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الرئيسية بالهند؛ مشيدا بالتعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ منوها إلى الشركات الهندية التى تستثمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى ومنها الاستثمار بمجال التعهيد؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل تحقيق لرؤية القيادتين المصرية والهندية.

وأوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات بين معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى خاصة فى ضوء تلاقى الرؤى بين المعهدين فى كل من نموذج التشغيل والادارة والحوكمة، موضحة أنه تم التعاون بين الجانبين فى اعداد المحتوى التدريبى وسيتم العمل المشترك على تنفيذ برامج تدريبية فى مجالات متخصصة مع التركيز على مجالات الطباعة ثلاثية الابعاد والتصنيع الرقمى.

وأشار الدكتور مادان موهان تريباثى المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك تشابه بين أهداف وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات بمصر والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند؛ موضحا تعدد مجالات التعاون وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهدين؛ مؤكدا على جاهزية المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الأكاديمية الافتراضية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد التقى مع المدير العام للمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته للعاصمة الهندية نيودلهى فى يناير 2023 حيث تم بحث سبل التعاون فى مجال تنمية المهارات الرقمية فى إطار المبادرات والبرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر مراسم التوقيع؛ المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير خالد طه مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الهندى للتكنولوجيا، والمعهد الهندى لتكنولوجيا المعلومات والإدارة.

هذا ويعد المعهد الوطنى الهندى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات معهد رائد فى تقديم التعليم والتدريب الرسمى وغير الرسمى ولديه 700 فرع فى الهند؛ حيث يوفر عددًا من البرامج التدريبية بمجالات التكنولوجيا فضلاً عن منح الدبلوم ودرجة الماجستير فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وسلسلة الكتل والتصميم الإلكترونى، كما يقدم برامج تعليم افتراضية.

ويزور مصر حاليا وفد رفيع المستوى من المعهد الوطنى للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندى، والمعهد الهندى للتكنولوجيا IIT، والمعهد الهندى لتكنولوجيا المعلومات والإدارة IIITM، خلال الفترة من 11-14 مارس للاطلاع عن قرب على أنشطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجال بناء القدرات الرقمية وعقد المزيد من المناقشات حول آليات تنفيذ مجالات التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.