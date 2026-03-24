4 أبريل | أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش والبودر

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش والبودر بقصد ترويجها على عملائها بدائرة قسم شرطة ثاني السلام وذلك 4 أبريل.

تفاصيل الواقعة

تلقت مباحث قسم شرطة السلام ثان معلومات تفيد بقيام سيدة بترويج المواد المخدرة على عملائها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث والتحري عن صحة المعلومات.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن المتهمة ربة منزل تدعي زينب.ز، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش والبودر، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتها حصيلة تجارتها غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.