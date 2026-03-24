أخفاها بكمر بنطاله.. تأييد المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لتاجر الحشيش

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى ، تاجر الحشيش بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر وألزمته المصاريف الجنائية.

وباستئناف المتهم على الحكم قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بالسجن المشدد 6 سنوات والتأييد فيما عدا ذلك، وبالطعن على الحكم قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.



وكشفت تحريات الرائد عبد الله شاكر المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية أن المتهم «سمير. ن» يحوز ويحرز مواد مخدرة وخاصة جوهر الحشيش وبالحصول على إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه انتقل الرائد معتز مجدى رفقة زميله محرر محضر التحريات وقوة من الشرطة السريين إلى حيث أبلغه مصدره السرى وأبصره واقفا على جانب الطريق في حالة انتظار وترقب يحمل حقيبة سوداء اللون فأسرعا بضبطه وبانتزاع الحقيبة من يده عثر بداخلها على 14 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون من النوع المسمى «طربة بسكوتة»، كما عثر أسفل كمر بنطاله على قطعة أخرى كبيرة من ذات النوع.