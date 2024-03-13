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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كرة القدم تلهم أطفال البرازيل في المدارس.. وفينيسيوس كلمة السر

فينيسيوس
فينيسيوس

يُحفّز التلاميذ على الدروس الأكاديمية في صفوف تشبه ملاعب كرة القدم، داخل مدرسة ابتدائية في البرازيل، مع صورة افتراضية للنجم الدولي فينيسيوس جونيور الذي يهتف مع كل إجابة صحيحة.

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بوضعية الجلوس على وسائد بأشكال كرة القدم في صفوف مفروشة بالعشب الصناعي، يتعلّمون على أجهزة لوحية وهواتف ذكية مزوّدة بتطبيق أنشأته مؤسسة فيني جونيور، بدعم من هداف ريال مدريد الإسباني، لتحسين التعليم الرسمي في المجتمعات المحرومة.

قالت آنّا كلارا دا سيلفا (11 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في ساو غونسالو، مسقط رأس فينيسيوس في ضواحي ريو دي جانيرو : «أتعلّم أفضل عندما استخدم التطبيق، هو أسهل ويبدو كلعبة».

دا سيلفا، الفتاة المبتسمة وصاحبة الشعر المموّج، هي طالبة في مدرسة فيسكوندي دي سيبيتيبا البلدية، واحدة من عشر مدارس في أربع ولايات برازيلية تتلقى مساعدة تربوية من المؤسّسة.

استفاد نحو 4500 طالب و500 مدرّس من المشروع المُطلق عام 2021. 

ومن المؤمل أن يصل مع نهاية هذه السنة إلى ثلاثين مدرسة.

يهدف التطبيق، المُطلق عليه اسم «بايس»، نسبة إلى مراكز التنشئة الكروية في الأندية المحترفة، أن يكون وسيلة مساعدة وليس استبدالاً للمدرّسين.

يملك كل تلميذ حساباً شخصياً، ويتقدّم تدريجاً من خلال إجابته عن نحو ألفي سؤال مطروحين بطريقة مرحة مستلهمة من كرة القدم، حول مواضيع تشمل الرياضيات، واللغة البرتغالية، أو العلوم.

في نظام رياضي نموذجي، تُقدَّم السنة الدراسية على شكل «موسم»، وكل مادة هي «مباراة» بينما تحتفل صورة فينيسيوس الرمزية «فينيسيوس جونيور» بكل إجابة صحيحة كأنها هدف مسجّل.

كرة القدم البرازيل فينسيوس

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