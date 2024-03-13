القاهرة الإخبارية تكشف تحركات الحكومة الفرنسية لدعم أوكرانيا

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيخرج للفرنسيين من خلال لقاء متلفز غدا، الخميس، وسيحاول الحديث عن الأوضاع في أوكرانيا والتحديات التي تقابلها أوروبا أمام التصلب الروسي.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الموقف الفرنسي تغير كثيرا منذ البداية، ففي البداية كان “لا لإذلال روسيا” والآن “لا لأن تفوز روسيا بالحرب”.

وأشار إلى أن الاتفاق الأمني الفرنسي مع أوكرانيا صوت عليه بالموافقة أمس، لافتا إلى أن الأحزاب التي عارضت الاتفاق أكدت أن هذا الأمر سيضر بمصالح فرنسا وستقدم 3 مليارات يورو في هذا العام كمساعدة.

وتابع أن الاتفاقية على مدار 10 سنوات، وأن اعتراض الأحزاب على الاتفاقية يتمثل في أن الحكومة الفرنسية تطالب بعمل ترشيد 2 مليار يورو، فكيف ستساعد أوكرانيا بـ3 مليارات يورو، منوها إلى أن الأحزاب المعارضة تعترض على التصويت على هذا النوع من الاتفاقات.