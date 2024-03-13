بالصور.. أنغام ترد على محمد رمضان: أحلى ساعة جمعتني بـ "نمبر 1"

تصدرت أغنية "الساعات الحلوة ما بتخلصش" لصوت مصر أنغام والنجم محمد رمضان تريند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرضها بأول أيام الشهر الكريم خاصة لما تحمله من مشاعر الدفء التى تجسد طاقة الحب والترابط بين أفراد الأسرة المصرية.

وحرص رمضان على التعليق على الأغنية، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب "أحلى ساعة .. ساعة ما اجتمعنا أنا وصوت مصر أنغام ومخرجة مصر كاملة ابوذكرى فى إعلان واحد".

لترد عليه أنغام عبر حسابها، وكتبت "أحلى ساعة جمعتنى بنجم مصر no1 محمد رمضان المخرجة الكبيرة كاملة ابوذكرى ".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي حالة الامنتنان للنجمين فى أول عمل يجمعهما، محققين نجاحا كبيرا بمصر والعالم العربي.



"الساعات الحلوة ما بتخلصش" تم تصويرها ضمن حملة إعلانية لإحدى الشركات وضمت عددا من ضيوف الشرف منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، إضافة إلى أسرتي النجمين حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن واشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء.

أغنية "الساعات الحلوة مبتخلصش" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عزيز الشافعي وإخراج رائع لكاملة ابوذكرى.

ومع بداية شهر رمضان الكريم نشرت أنغام صورا لها عبر حسابها على انستجرام لاحدث جلسة تصوير لها بفستان أبيض ووجهت تهنئة لمتابعيها حول العالم بحلول الشهر الكريم قائلة:" كل سنة وانتم طيبين .. رمضان كريم" .

5790F410-A5F7-4359-90E8-7EA5699081DB

27977174-34A8-4BD0-B691-DE94AAF0CAAB

264C4D7D-616E-4236-ABDE-A6AD92F42B3E

D09AD921-8C9F-4D0C-AF8D-4363D809EE0E

B6DC8297-D7E5-47A3-A459-1E26DAED84B8

A0DC3C33-6E0A-48A7-BBF5-4720FB0C0A15

46CB0AE8-E497-4311-961A-9223D905475E