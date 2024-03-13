عمرو الليثي يفاجئ بائع خبز ويمنحه 5 آلاف جنيه

أجرى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، لقاءات مع المواطنين في الشارع، والتقى أحد بائعي الخبز في أحد الشوارع، ويدعى “عاطف عبد المنعم”.

وخلال فقرة البرنامج، تحدث عاطف: "أنا مواليد 1958 وموجود هنا ببيع العيش من 1998، وباجي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 11 مساء، وعندي 3 أولاد، هند وهدى وأحمد وجميعهم متزوجيون، أنا عايش لوحدي بس معايا ربنا، وزجتي توفاها الله".

وتابع: «أولادي البنات بيجولي كل جمعة يعملولي أكل، وباقي الأسبوع معايا ربنا، ولما بخلص شغل بروح أتفرج على التليفزيون وأنام، وممكن أكسب في اليوم نحو 50 جنيها، وبيكفوني الحمد لله لأني عايش لوحدي وعندي شقتي»، وواصل حديثه متمنيا حج بيت الله الحرام في وقت قريب.

وفاجأ الإعلامي عمرو الليثي، بائع الخبز، بهدية قيمتها 5000 جنيه، وعبر «عاطف» عن فرحته قائلا: «يحيا الرئيس السيسي، والفلوس دي أنا هوزعهم على بناتي، والباقي أكل وشرب طول شهر رمضان، الحمد لله».