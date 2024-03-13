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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا تهدد باعتقال مواطنيها المقاتـ لين مع الجيش الإسرائيلي

صدى البلد

أصدر وزير خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندو، تحذيراً شديد اللهجة، مشيراً إلى أن أي مواطن من جنوب أفريقيا يشارك في القوات المسلحة الإسرائيلية أو يشارك في القتال إلى جانبها في غزة سيواجه الاعتقال عند عودته إلى وطنه.

ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، حثت باندو المواطنين على التظاهر خارج سفارات من أشارت إليهم بـ "الداعمين الخمسة الأساسيين" للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وعلى الرغم من عدم ذكرهم صراحة، فمن المتوقع أن يشمل هؤلاء الداعمون دولًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويأتي بيان وزير الخارجية بعد أن أثارت حكومة جنوب إفريقيا مخاوف في ديسمبر بشأن انضمام مواطنيها والمقيمين إلى العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي. وشددت وزارة الخارجية على أنه يمكن محاكمة الأفراد المتورطين بموجب قوانين الحد من الأسلحة في جنوب إفريقيا ما لم يحصلوا على الإذن المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحذير أولئك الذين يحملون جنسية جنوب أفريقية إسرائيلية مزدوجة من أنهم قد يفقدون جنسيتهم الجنوب أفريقية نتيجة لتورطهم مع القوات المسلحة الإسرائيلية.

ولطالما كانت جنوب أفريقيا من أشد المنتقدين للسياسات الإسرائيلية، وقارنت بين معاملة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وعصر الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وعلى الرغم من إنكار إسرائيل لمزاعم الفصل العنصري، تظل جنوب أفريقيا ثابتة في إدانتها لما تعتبره ممارسات تمييزية ضد الفلسطينيين.

 

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