عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قداسة البابا يهنئ بالصوم وبيوبيل "كنائس الشرق الأوسط"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناءه ببدء الصوم الكبير، وذلك في مستهل عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في كنيسة الشهيد مار جرجس هليوبوليس بمصر الجديدة، وقال قداسته: "أهنئكم بالصوم الكبير الذي بدأ أول أمس الاثنين، وهي فترة مقدسة أرجو أن نهتم أن نخزن فيها الخزين الروحي". 

 

كما هنأ قداسته مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور ٥٠ سنة على تأسيسه، وذلك بمناسبة مشاركة عدد من الكنائس الأعضاء في المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، في اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم في افتتاح أسبوع الصلاة لأجل وحدة المسيحيين.

 

 وقال قداسة البابا: "نهنئ مجلس كنائس الشرق الأوسط بمرور خمسين على العمل في الشرق الأوسط وهي فترة شهدت عملاً وإنجازات كثيرة، ونحن استضفنا لأول مرة الجمعية العامة هنا في مصر عام ٢٠٢٢."

البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الصوم الكبير مار جرجس هليوبوليس مجلس كنائس الشرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد: نثني على الجهود المخلصة من أجل الوطن

الجامع الأزهر يؤدي العشاء والتراويح بحضور آلاف المصلين.. بث مباشر

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

حكم الصيام على جنابة حتى المغرب.. المفتي يحسم الجدل

موضوعات متعلقة

نريد الحقيقة.. أول تعليق من البابا تواضروس على استشهاد 3 رهبان في جنوب إفريقيا

متابعة حثيثة من البابا تواضروس لحادث استشهاد ثلاثة رهبان في جنوب إفريقيا|صور

ترشيحاتنا

أجواء روحانية في رابع ليلة من شهر رمضان بالجامع الأزهر| فيديو وصور

مصطفى كامل: هشام حلمي بكر هو اللي دوّر عليّا.. ووالده تهاون في حق نفسه

كريم كحلة يكشف عن طموحه القادم بعد حصد 3 ذهبيات بـ«الألعاب الأفريقية»

بحلول الشهر المقبل.. صندوق النقد الدولي يعلن تعيين مدير جديد

مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حب حلمي بكر لابنته: كانت نقطة ضعفه

مصر تستحق الأفضل.. تعليمات نارية من حسام حسن للاعبي المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا رودريجيز تفاجئ الجمهور بإطلالة رمضانية

مسلسل سر إلهي الحلقة 3 .. الحكم على روجينا بـ7 سنوات سجن

أفضل سيارة كهربائية من BMW في 2024 .. لن تصدق مميزاتها

المداح الحلقة 4.. حمادة هلال في مواجهة ابنه ويحاول فك طلاسم البردية

فيديو

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ