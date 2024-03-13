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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا

صدى البلد

يمكن أن يؤدي غسل الأطباق إلى خفض مستوى التوتر لديك بشكل كبير، إذا قمت بذلك بوعي، وفقًا لدراسة جديدة.

وفي الدراسة، طلب الباحثون في جامعة ولاية فلوريدا من 51 طالبًا غسل الأطباق قبل البدء، قرأ نصف الطلاب مقطعًا قصيرًا عن غسل الأطباق لليقظة الذهنية، بينما قرأ النصف الآخر مقطعًا وصفيًا قصيرًا عن غسل الأطباق. كان المقطع الوصفي واضحًا، لكن المقطع الذهني ركز على التواجد ذهنيًا للمهمة.

ووفقا لمجلة تايم  أثناء غسل الأطباق، ينبغي للمرء غسل الأطباق فقط وهذا يعني أنه أثناء غسل الأطباق، ينبغي للمرء أن يكون على علم تام بحقيقة أنه يقوم بغسل الأطباق. للوهلة الأولى، قد يبدو ذلك سخيفًا بعض الشيء 

 


وجد الباحثون أن الأشخاص الذين غسلوا الأطباق بعناية (ركزوا على شم الصابون والشعور بدرجة حرارة الماء ولمس الأطباق) زادوا من مشاعر الإلهام لديهم 25% وخفضوا مستويات التوتر لديهم بنسبة 27%.

 المجموعة التي لم تغسل الأطباق بعناية لم تحصل على أي فوائد من المهمة. وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه "يبدو أن النشاط اليومي الذي يتم تناوله بقصد ووعي قد يعزز حالة اليقظة الذهنية".

كان حجم الدراسة صغيرًا جدًا حيث شارك فيها 51 طالبًا فقط، لذلك يجب تكرارها، لكن الباحثين يشيرون إلى أنه يمكن تحقيق اليقظة الذهنية في مجموعة متنوعة من الأنشطة المشتركة، وربما تقليل التوتر وتحسين الصحة النفسية.

 

تحسين الصحة النفسية غسل الأطباق مستوى التوتر مستويات التوتر أطباق

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