بالتوب ستومك.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

أثارت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها صورًا جديدة من عطلتها الصيفية، حيث ظهرت بإطلالة رياضية أنيقة وجريئة أبرزت رشاقتها وجمالها الطبيعي.

ارتدت بسمة طقمًا باللون الأصفر الليموني مكوّنًا من توب قصير وبنطلون ليغينغ ضيق عالي الخصر، نسقتهما مع شبشب وردي مفتوح وحقيبة قش من ماركة Gucci تحمل توقيعها العصري، ما أضفى لمسة فاخرة ومريحة على اللوك. واختارت تسريحة بسيطة مع زهرة خلف الأذن ونظارات شمسية أنيقة، لتكتمل الإطلالة بروح صيفية منعشة.

انهالت التعليقات على الصور التي نشرتها بسمة، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بإطلالتها اللافتة ولياقتها العالية، فيما رأى البعض أنها تقدم مثالاً للمرأة العصرية التي تجمع بين الأنوثة والقوة.



