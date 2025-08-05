إطلالة جريئة.. بوسي تلفت الأنظار بفستان في إحدى السهرات

خطفت الفنانة بوسي الأنظار خلال حضورها إحدى السهرات الخاصة، بإطلالة أنيقة وجريئة تجمع بين الأنوثة والفخامة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ومجسماً باللون الأسود، تزيّنه طبعة ورود بيضاء بارزة مع أوراق خضراء، ما أضفى لمسة صيفية منعشة على الإطلالة.

وجاء تصميم الفستان مكشوف الكتفين وبقصة ضيقة تبرز جمال القوام، كما تميز بتفاصيل دقيقة عند منطقة الصدر وأزرار أمامية أضافت لمسة كلاسيكية أنيقة.

واعتمدت النجمة تسريحة شعر منسدلة مع تموجات ناعمة، ووضعت مكياجاً سموكي أبرز ملامحها الجذابة، مع أحمر شفاه نيود متناسق مع الإطلالة.

ولم تغب المجوهرات الفاخرة عن المشهد، إذ اختارت أقراطاً لامعة وساعة فضية فخمة، إضافة إلى خاتم كبير بحجر ملون زاد من فخامة الإطلالة.

وقد لاقت الصور تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بذوقها الرفيع واختيارها الناجح للقطع التي تناسب قوامها وتبرز أنوثتها بشكل لافت.