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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد شبانة يعلق على تجاهل جهاز منتخب مصر استدعاء لاعبي الزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك أخطأ بشكل كبير في الهدف الثالث أمام الجونة الذي سجله إيتوجا، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا مباراة سيئة وظهروا بشكل (ساذج) في الملعب.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الزمالك بسذاجة فنية أمام الجونة، ومن الوارد انتقاد الفريق الأبيض، لكن لا يجب إهانة الزمالك، وتجاهل ضم لاعبيه لصفوف منتخب مصر، وتواجد فقط محمد عواد بسبب سعفان الصغير".

وأضاف: "محمد الشامي سجل هدفين فقط في الدوري، وهو مؤمن بقدراته مثلما كان فيتوريا مؤمن بقدرات محمود حمادة، وسعفان الصغير مدرب الحراس استدعى فقط محمد عواد".

وأكمل: "الزمالك يجب على الكل مساندته في المرحلة المقبلة، وكان يجب ضم 3 او 4 لاعبين من صفوف الزمالك لمنتخب مصر كنوع من الدعم الفني والنفسي في المرحلة الحالية، وهذا الكلام لا يغضب أحد بما فيهم الأهلاوية، حرصا على المنافسة بين الناديين، لأن الكرة في مصر (أهلي وزمالك) مع قوة الأندية الشعبية وفرق الشركات أيضا".

وزاد: "هناك لاعبين جيدين في الزمالك الفترة الأخيرة منهم عمر جابر على سبيل المثال، من الممكن انتقاد الزمالك فنيا، ولكن لا يجب إهانة الفريق وتجاهلهم في اختيارات المنتخب الوطني، ودائما الجميع داعم الأهلي والزمالك لأنهم أعمدة الكرة المصرية".

وأتم: "الزمالك لا يستحق ذلك، جهاز المنتخب ضم 10 لاعبين من الأهلي بينهم عناصر عائدة من الإصابات وبعيدين فنيا، وكان يجب وجود على الأقل 3 او 4 لاعبين من الزمالك في المعسكر الحالي، وما حدث لا يليق بنادي الزمالك، مع الوضع في الاعتبار أن هذا حق أصيل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن".

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