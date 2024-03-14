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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور كيم جونج أون.. كوريا الشمالية تكشف نوعا جديدا من الدبابات القتالية‎

صدى البلد

أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، على عرض عسكري شاركت فيه وحدات الدبابات الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وبحسب الوكالة، عبر كيم عن "رضاه الكبير" عن نوع جديد من الدبابات القتالية الرئيسية أظهر بنجاح قدراته في أول استعراض لأدائه فيما وصفته وكالة الأنباء بأنه "مباراة تدريبية"، موضحة أن "هذا الحدث العسكري أقيم لإجراء فحص صارم للقدرات القتالية الفعلية لأطقم الدبابات وجعلها على دراية بأساليب العمل القتالي في المهام التكتيكية المختلفة".

وبحسب "رويترز"، فإن "الدبابات الثقيلة تشق طريقها بسرعة عبر أسوأ الظروف القتالية وتضرب الأهداف في وقت واحد بضربات قوية وتخترق خطوط دفاع قوية بقدرة عالية على المناورة".

وانضم إلى كيم في هذا الحدث مسؤولون كبار من بينهم وزير الدفاع كانغ سون نام، وشدد كيم على ضرورة تنظيم تدريبات مكثفة تحاكي حربا فعلية ومباريات تدريبية لتعزيز القدرات القتالية لتكون قادرة على تنفيذ أي مهمة قتالية بسرعة ودقة في أي حالة طوارئ.

ووفقا لوكالة الأنباء، فإن التدريبات شملت وحدات بالقرب من الحدود الواقعة في نطاق إطلاق النار على "عاصمة العدو" في إشارة إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة.
 

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