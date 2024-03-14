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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لطمة كبرى على وجه تل أبيب.. العالم يتحد ضد الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "لطمة كبرى على وجه تل أبيب.. العالم يتحد ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح التقرير أن التعاطف الدولي الواهي مع إسرائيل، منذ بداية حربها الشرسة على قطاع غزة يتراجع يوما بعد يوم، مع انكشاف حقيقة مخططاتها المخبئة أسفل جعبتها السوداء، ليتحد العالم صغيره قبل كبيره، مطالبا بوقف إطلاق النار ووضع حد للتوحش الإسرائيلي على القطاع المكلوم.

وأشار التقرير إلى أن ليلة سوداء جلبت على إسرائيل إدانة جماعية لكل انتهاكاتها في القطاع، فباتت مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار أو الخروج من مظلة الدعم الدولي الذي أصبح عاجزا أمام ذلك التعنت، فكل من اليونسيف وأونروا كانتا بداية اللطمة الكبرى على وجه تل أبيب، بكشفهما عن نتائج 
جرائمها في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن اليونسيف بدورها وصفت قطاع غزة بالمقبرة للأطفال مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، بالتزامن تصاعدت المطالب الدولية بضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة حماية لأطفالها ولأكثر من مليون شخص وحقهم في الحياة والأرض.

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