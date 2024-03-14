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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هبوط الأسعار.. أحدث موبايل شاومي Poco بمواصفات خيالية وفئة 10 آلاف جنيه

هبوط الأسعار..أحدث
هبوط الأسعار..أحدث موبايل شاومي Poco بمواصفات خيالية وفئة 10

هاتف Poco X6 Neo يظهر لأول مرة عالميًا في الهند كما هو مقرر اليوم، الخميس، وهو ثالث طراز في تشكيلة Poco بعد Poco X6 و Poco X6 Pro.

يعتبر الهاتف الأكثر اقتصادا على الإطلاق في السلسلة، فهو يقدم مواصفات مخفضة مقارنة بالهاتفين الأصليين.

أيضًا، تم إطلاق المنتج في الأصل باسم Redmi Note 13R Pro في الصين في نوفمبر.

يتميز Poco X6 Neo بتصميم إطار مسطح.

يتم وضع الكاميرات الخلفية بشكل عمودي على جزيرة مستطيلة كبيرة.

الجهاز حاصل على تصنيف IP54 لمقاومة الرذاذ، يبلغ سمكه 7.69 مم ويزن 175 جراما.

يتباهى الهاتف الذكي بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع ثقب للكاميرا الأمامية في المنتصف وإطارات minimale (حد أدنى) وحماية Corning Gorilla Glass 5. اللوحة بها دقة 2400 × 1080 بكسل (FHD +) و394 بكسل في البوصة. 

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وتعتيم PWM 1920 هرتز، ومعدل أخذ عينات لمس فوري 2160 هرتز، ومستوى سطوع ذروة 1000 شمعة.

يعمل الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 6080 SoC. 

المعالج مقترن بـ LPDDR4x RAM ومساحة تخزين UFS 2.2. 

أما بالنسبة للبرامج، فإن الهاتف يعمل بنظام Android 13 مع واجهة MIUI 14، ويضمن تلقي تحديثين لنظام Android و4 سنوات من تصحيحات الأمان.

بالنسبة للكاميرات، يوجد مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل في الخلف مع دعم تقريب 3x داخل المستشعر. 

يقترن بمستشعر عمق 2 ميجابكسل. 

يوجد في المقدمة كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

للبصمة، يستخدم الجهاز مستشعر بصمة مثبت على الجانب. 

كما أنه يأتي مع مقبس سماعة رأس 3.5 مم وجهاز إرسال IR، ولكنه يفتقر إلى فتحة بطاقة MicroSD، ولا يحتوي إلا على مكبر صوت واحد في الأسفل.

على صعيد الاتصال، يوفر الهاتف الذكي دعمًا لشريحتين للهاتف، و5G، وWi-Fi 5، وBluetooth 5.3، وGNSS، وUSB Type-C. 

أخيرًا وليس آخرًا، فهو مدعوم ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقوة 33 وات.

في الهند، يتم تقديم Poco X6 Neo في تكوينات الذاكرة التالية في الهند:

8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت -  (حوالي 195 دولارًا أمريكيًا) أي أقل من 10 آلاف جنيه مصري، 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت -  (حوالي 215 دولارًا أمريكيًا).

يمكن الحصول على المنتج بألوان Astral Black أو Horizon Blue أو Martian Orange من Flipkart.

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