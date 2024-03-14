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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شهر الكرم.. خصم 45% على أحدث ساعة سمارت Apple Watch 8

خصم شهر الكرم.. خصم
خصم شهر الكرم.. خصم 45% على أحدث ساعة سمارت Apple Watch 8

حققت ساعة آبل Apple Watch Series 8 للتو خصمًا كبيرًا في السوق الهندي. 

وكشفت الشركة النقاب عن الساعة الذكية لأول مرة في عام 2022، والآن حصل هذا الطراز على خصم كبير بقيمة تزيد على 20,000 روبية هندية، أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري.

تُطرح ساعة Apple Watch Series 8 للبيع مقابل 24,999 روبية هندية في الوقت الحالي.

ويُباع إصدار ساعة Apple Watch Series 8 بحجم 41 مم من شركة كوبرتينو العملاقة مقابل 24,999 روبية هندية فقط (حوالي 302 دولار أمريكي). 

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الطراز لأول مرة في الهند بسعر 45,900 روبية هندية.

بعبارة أخرى، يحصل المشترون على خصم بقيمة 20,901 روبية هندية أو ما يعادل خصم 45٪ تقريبًا. 

هذه الصفقة متوفرة حاليًا على Flipkart، وهو متجر تجزئة إلكترونية شهير في المنطقة.

هذا ليس كل شيء، حيث تقدم الشركة أيضًا خصمًا إضافيًا يصل إلى 1500 روبية هندية على معاملات بطاقات ائتمان Axis و Citi وICICI. 

ضع في اعتبارك أنه يتم إدراج لون Midnight Black فقط مع سعر الخصم هذا. 

في نطاق هذا السعر، تعد Apple Watch Series 8 صفقة رائعة، على الرغم من أنها تفتقر إلى بعض ميزات ساعة Apple Watch Series 9 الأحدث، إلا أن Watch Series 8 متطابقة تقريبًا مع Watch Series 9.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون، تم إصدار Watch Series 9 في الهند في سبتمبر 2023. نظرًا لأن Apple Watch Series 9 متوفرة على Flipkart مقابل 32,999 روبية هندية، فإن Watch Series 8 يعد خيارًا رائعًا إذا كنت لا ترغب في إنفاق 8,000 روبية هندية أخرى.

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