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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرخ سياسي وانهيار كبير في الداخل الإسرائيلي.. حكومة الحرب تقترب من النهاية

نتنياهو
نتنياهو

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "شرخ سياسي وانهيار كبير في الداخل الإسرائيلي.. حكومة الحرب تقترب من النهاية".

وأوضح التقرير أن آخر أوراق التوت سقطت عن حكومة نتنياهو، لا سيما بعدما أقحمت نفسها وجنودها في حرب إبادة جماعية ستأكل نيرانها المناصب التي يتوحش سياسيو إسرائيل من أجل الحفاظ عليها، فالتوغل في حرب إنسانية لا تتساوى مع أخرى شاهدها العصر الحديث لن تكون نهايتها القضاء على طرف دون الآخر، لأن الجميع سيقعون تحت وطأتها حسبما قال الإسرائيليون أنفسهم.

وأشار التقرير إلى أن مصير نتنياهو وحكومته بات مهددا سواء بانتهاء الحرب أو باستمرارها ففي كلتا الحالتين النتيجة لن تكون في صالح حكومة الاحتلال بعد حرب قضت على أرواح عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال فيما وقع نحو مليوني آخرين تحت مصير مجهول جراء جوع ومرض وتشريد.

وتابع التقرير: "صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية قولها إن استطلاعات الرأي والتقديرات الحالية تؤكد قرب انتهاء الحرب خصوصا في ظل الطريقة التي تدير بها الصراع في غزة".

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