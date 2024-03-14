القاهرة الإخبارية: مصر والأردن يقدمان المساعدات لقطاع غزة جوًا يوميًا.. فيديو

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عقد لقاء أمس مع وزير خارجية إسبانيا، وسبقه لقاء مع وزير الخارجية الأردني، وعقدا مؤتمرا صحفيا، تأتي هذه الزيارة من أجل التأكيد على عدة ثوابت فيما يحدث حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضافت "السيد"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي وشروق وجدي، أن الحوارات تطرقت لملفات مهمة للغاية منها ملف الأونروا، حيث تم التأكيد على أهمية استمرارية تمويلها كونها هي الشريان الرئيسي من أجل اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الأردن يعتبر من الدول المتضررة بشكل مباشر بسبب نقص التمويل للأونروا، خاصة أن الأردن يأوي عددا كبيرا من اللاجئين الفلسطينيين وتم الحديث حول المساعدات التي تقدم لقطاع غزة سواء برا أو جوا ، والشراكات التي يقوم بها الأردن مع الدول الأجنبية والعربية من أجل توصيل أكبر عدد من المساعدات بالإنزالات الجوية التي يقوم بها الأردن حاليا يوميا.

ولفتت إلى أنه حتى اليوم هناك 42 إنزالا جويا أردنيا و54 إنزالا بشراكة أجنبية وعربية، كما أن مصر تقوم يوميا بإنزال طائرة مع الأردن محملة بالمواد الغذائية والطبية، ويتم التركيز على المناطق الأقل حظا التي يصعب وصول المساعدات لها برا.

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https://www.youtube.com/watch?v=qgVM-Rkr7HQ