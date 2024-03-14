إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان يستدعي قائد الفرقة 98 بسبب انتقاده لسياسيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن رئيس الأركان استدعى قائد الفرقة 98 لمناقشة تصريحاته التي انتقد فيها سياسيين، وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اتهم جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب قانون التجنيد.

