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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمن القاهرة يكشف ملابسات جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط مرتكبيها .

فقد تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين- مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأجزاء الكهربائية الخاصة بالمصاعد الكهربائية بالعقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهم (عدد من الكابلات الكهربائية الخاصة بالمصاعد).. وإعترفوا بقيامهم بسرقة المضبوطات من عدد 8 عقارات بدائرة القسم.

وضبط  (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإنتحال صفة عامل صيانة أجهزة كهربائية والدلوف لإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى).. وبحوزته (المبلغ المالى - ساعة يد - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وإعترف بإرتكاب الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميله "سيىء النية" (مدير محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.

وايضا ضبط (عامل) حال قيامه بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة القطامية.. وبحوزته (جوال بلاستيكى بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية)، وإعترف بإرتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات.

كما تم ضبط (خفير لأحد المساكن – كائن بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وإعترف بإرتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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