وزير الخارجية الإسباني: السلام في الشرق الأوسط يتحقق بحل الدولتين

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن الجميع سيشارك من أجل السلام، وأن السلام سيتحقق بحل الدولتين، ولذلك يجب عمل مؤتمر دولي لحل ما يحدث في فلسطين.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية تعيش في أمان، وأن مصر لها دور كبير في تهدئة المنطقة، وأن مصر تستجيب وتقدم المساعدات الكثيرة للمواطنين في فلسطين.



أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنه يدعو إلى وجود صوت عربي أوروبي مشترك لتنفيذ حل الدولتين في ضوء نتائج القمتين الأوروبية والعربية المقبلتين.



وتابع، أن إسبانيا تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ حل سياسي حاسم وتشدد على ضرورة تجنب أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية.



وأشار إلى أن إسبانيا تشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس وتحت قيادة السلطة الفلسطينية، إسبانيا تشيد بالموقف المصري لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

