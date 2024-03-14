إسلام صادق يثير الجدل بشأن غياب محمد صلاح عن معسكر الإمارات

شارك الناقد الرياضي إسلام صادق، منشوراً مثيرا للجدل عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب إسلام صادق، "غياب محمد صلاح عن معسكر الإمارات وراء عدم إقامة البطولة في دبي ونقلها إلى مصر".

وجاءت قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد أبوجبل- المهدي سليمان- مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- محمد حمدي- محمد شكري- أحمد حجازي- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد مجدي أفشة- أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى فتحي- حسين الشحات- عمر مرموش- مصطفى محمد- أحمد عاطف- محمد شريف- محمد الشامي.

يذكر أن حسام حسن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، بعقد يمتد حتى 2026، حيث أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تم إقالته بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".