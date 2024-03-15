فطار غير تقلدي.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المشبعة

إذا كنتي تودين تقديم الفراخ بطريقة جديدة علي الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل دجاج كنتاكي

المكونات

كيلو دجاج مقطع الى 8 قطع

2 كوب حليب

ملح وفلفل اسود وكركم وبابريكا وبهارات الدجاج

ثوم بودرة

كوب ونصف زيت

ماء بارد ( مثلج)

عصير ليمون

كوب نشاء

2 كوب دقيق

الطريقة

* عمل فتحات بالدجاج بالسكين

* في وعاء نحط الفلفل الأسود مع الملح والحليب والليمون والكركم والثوم ونخلطهم ونحط فيهم الدجاج ونتركهم ليلة كاملة.

* في وعاء نحط الطحين والنشا ورشة بابركا

* في وعاء تاني نحط الماء البارد

ونبتدى نحط الفراخ في خليط الطحين ونرجع نغطصها بالماء ونرجع نحطها بالدقيق من مرتين ل ثلاث مرات بعدها على النار بالزيت الغزير يتحمر