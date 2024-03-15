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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فطار غير تقلدي.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المشبعة

صدى البلد

إذا كنتي تودين تقديم الفراخ بطريقة جديدة علي الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل دجاج كنتاكي

المكونات
كيلو دجاج مقطع الى 8 قطع
2 كوب حليب
ملح وفلفل اسود وكركم وبابريكا وبهارات الدجاج
ثوم بودرة
كوب ونصف زيت
ماء بارد ( مثلج)
عصير ليمون
كوب نشاء
2 كوب دقيق

الطريقة
* عمل فتحات بالدجاج بالسكين
* في وعاء نحط الفلفل الأسود مع الملح والحليب والليمون والكركم والثوم ونخلطهم ونحط فيهم الدجاج ونتركهم ليلة كاملة.
* في وعاء نحط الطحين والنشا ورشة بابركا
* في وعاء تاني نحط الماء البارد
ونبتدى نحط الفراخ في خليط الطحين ونرجع نغطصها بالماء ونرجع نحطها بالدقيق من مرتين ل ثلاث مرات بعدها على النار بالزيت الغزير يتحمر 

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