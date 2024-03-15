فطار غير تقلدي.. طريقة عمل دجاج كنتاكي المشبعة

إذا كنتي تودين تقديم الفراخ بطريقة جديدة علي الفطار نقدم لكي اليوم طريقة عمل دجاج كنتاكي
المكونات
كيلو دجاج مقطع الى 8 قطع
2 كوب حليب
ملح وفلفل اسود وكركم وبابريكا وبهارات الدجاج
ثوم بودرة
كوب ونصف زيت
ماء بارد ( مثلج)
عصير ليمون
كوب نشاء
2 كوب دقيق
الطريقة
* عمل فتحات بالدجاج بالسكين
* في وعاء نحط الفلفل الأسود مع الملح والحليب والليمون والكركم والثوم ونخلطهم ونحط فيهم الدجاج ونتركهم ليلة كاملة.
* في وعاء نحط الطحين والنشا ورشة بابركا
* في وعاء تاني نحط الماء البارد
ونبتدى نحط الفراخ في خليط الطحين ونرجع نغطصها بالماء ونرجع نحطها بالدقيق من مرتين ل ثلاث مرات بعدها على النار بالزيت الغزير يتحمر