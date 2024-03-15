طبيب يكشف أسباب توقف القلب للشباب وطرق الوقاية

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن توقف القلب المفاجيء للشباب تحت سن ٣٥ عاما.



وقال شعبان هناك أسباب تسبب توقف القلب المفاجئ عند الشباب وهي :

اختلال كهربي في القلب

اعتلال في عضلة البطين الأيمن أو الأيسر

جلطة في الشريان التاجي

بسبب الكولسترول الوراثي

أو ما بعد كورونا أو المكملات والهورمونات والمخدرات والمسكنات والتدخين

واضاف شعبان " التاريخ الطبي في الأسرة مهم خاصة لو في حد مات فجأة

الوقاية من توقف القلب المفاجئ

اكتشاف الضغط وضبطه

وفحص السكر والكولسترول وضبطهما

واجتناب التدخين والمخدرات والمكملات

التخسيس والحفاظ علي الوزن

وممارسة المشي يوميا والهدوء النفسي

رسم القلب العادي ممكن يحل مشاكل كتيرة

وكذلك الموجات الصوتية ع القلب