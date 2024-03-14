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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط تلة الكرنتينا

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله اللبناني استهداف  تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابة مباشرة.

وكانت  وكالة الأنباء اللبنانية في وقت سابق أفادت  بأنه تم إطلاق صواريخ من لبنان تجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا المحتلة.

وكان حزب الله اللبناني أعلن تصدّي ‏عناصره ‌‏لمسيّرة إسرائيليّة في أجواء المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما ‏أجبرها على التراجع والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة
وكان حزب الله اللبناني أعلن في وقت سابق استهدافه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً ‏مباشرة.‌‏

وذكر الحزب في بيان له؛ أن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وكانت كتائب القسام نعت استشهاد أحد كوادر ها علي الحدود الفلسطينية مع جنوب لبنان حيث قالت "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الشهيد القسامي المجاهد : هادي علي مصطفى.

وقالت كتائب القسام في بيان لها أن الشهيد من سكان مخيم الرشيدية ، و الذي ارتقى شهيدًا في معركة طوفان الأقصى في الجنوب اللبناني على مشارف فلسطين المحتلة اليوم الأربعاء.

وكانت مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية ضد سيارة علي طريق صور الناقورة جنوب لبنان حيث سقط قتيلين في القصف.

وبحسب مصدر أمني لبناني فإن أحد القتلى هو “هادي مصطفى” من حركة حماس.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القصف الإسرائيلي على طريق صور استهدف سيارة ودراجة نارية.

وكانت إسرائيل شنت غارات على منطقة بعلبك، قالت انها استهدفت “مقري قيادة” لحزب الله. وأسفرت عن مقتل مقاتلين، نعاهما حزب الله.

وأعلن حزب الله من جهته، استهداف مواقع اسرائيلية في هضبة الجولان بأكثر من مئة صاروخ.

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