فتاة التيك توك جوليا.. تحريات الأجهزة الأمنية تكشف مصيرها بعد فيديوهاتها المثيرة

طلبت جهات التحقيق المختصة في الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية بشان اتهام التيك توك جوليا ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الأفعال.

القبض على فتاة التيك توك جوليا

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة، القبض على فتاة التيك توك جوليا وفي الجيزة، لاتهامها ببث فيديوهات منافية للآداب وخادشة للحياء والتعدي على قيم الأسرة المصرية.

حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط فتاة التيك توك جوليا وذلك بسبب قيامها ببث مقاطع منافية للآداب وخادشة للحياء على منصة التواصل الاجتماعي حيث كانت تبث مقاطع فيديو تظهر فيها باستعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة، بالتحفظ على هاتف فتاة التيك توك جوليا وجرى عرضها على النيابة العامة وفحص مقاطع الفيديو التي ترتدي فيها ملابس شفافة وخليعة وتقوم ببعض الأعمال المنافية للآداب.

وبمواجهة المتهمة فتاة التيك توك أمام فرق المباحث في الجيزة قررت بأنها قامت بتصوير الفيديو والتعمد بالظهور بشكل غير لائق وفاضح لتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة تحقق من ورائها أرباح.