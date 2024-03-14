مشروعات كهرباء ومياه.. سفير مصر في جنوب السودان يبحث تطورات التعاون بين البلدين

بحث سفير القاهرة في جوبا السفير معتز مصطفي عبد القادر، اليوم الخميس مع الفريق أول تابان دينق جاي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، مشروعات الكهرباء والمياه التي تنفذها مصر في جنوب السودان.

وقالت السفارة المصرية في جنوب السودان، إن الجانبين استعرضا تطورات التعاون بين مصر وجنوب السودان في عدد من المجالات والقطاعات محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المشروعات المصرية لإعادة تأهيل محطتي كهرباء "رومبيك" و"يامبيو" التي تقوم بها إحدى الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، إضافة إلى بحث الخطوات المطلوب اتخاذها لإدراج مشروعات مصرية جديدة لدعم قطاع الكهرباء بجنوب السودان.

وأضاف بيان السفارة أن "عبد القادر" تطرق إلى "التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال إدارة الموارد المائية والري بما في ذلك مستجدات أعمال تطهير مجري بحر الغزال".

من جانبه، أعرب نائب رئيس جنوب السودان عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لمساعدة الأشقاء في جوبا لاسيما في القطاعات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية.