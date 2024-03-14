وفاة شقيقة خيري رمضان .. وهذه وصيتها

توفيت بركسام رمضان شقيقة الإعلامي خيري رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة، بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الجمعة غدًا.

وكتب الإعلامي خيري رمضان على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

انتقلت الى رحمة الله شقيقتي بركسام رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الاخبار. زوجة المرحوم اسماعيل النقيب الكاتب الصحفى بالاخبار ووالدة أميرة وليلى النقيب وشقيقة الإعلامى خيرى رمضان وباسم وفريد رمضان وشقيقة سوزان رمضان زوجه الاستاذ عادل حنفى وهيام رمضان زوجه المحاسب صلاح النجار .

ستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر غداً بعد صلاة الجمعة ١٥/٣. بناءً على وصية المرحومة يقتصر العزاء علي تشييع الجنازة. نرجو الدعاء

اللهمّ اعف عنها و اغفر لها و ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.