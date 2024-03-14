ماكرون: انتصار روسيا في أوكرانيا سيجعل مصداقية أوروبا صفر

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحذيرا صارخا يوم الخميس، مؤكدا أن النصر الروسي في أوكرانيا من شأنه أن يقوض مصداقية أوروبا بشدة. وتؤكد تصريحات ماكرون خطورة الصراع المستمر وتداعياته الأوسع على الأمن القاري.

وفي خطاب بثه التلفزيون الفرنسي، أكد ماكرون على المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها الصراع الروسي الأوكراني، ووصفه بأنه وجودي لكل من أوروبا وفرنسا. وسلط الضوء على الدور المحوري لأوكرانيا في تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة وأكد مجددا على أهمية حماية المصالح الأمنية الأوروبية.

إن تأكيد ماكرون على أن انتصار روسيا في أوكرانيا من شأنه أن "يخفض مصداقية أوروبا إلى الصفر" يسلط الضوء على العواقب الوخيمة المترتبة على مثل هذه النتيجة. وتعكس تصريحات الرئيس الفرنسي المخاوف المتزايدة بين القادة الأوروبيين بشأن تداعيات العدوان العسكري الروسي على المنطقة.

وأدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تصعيد التوترات في أوروبا، مما أثار إدانات واسعة النطاق ودعوات للتدخل الدبلوماسي. ويضيف تعليق ماكرون إلى جوقة الأصوات الدولية التي تحث على التوصل إلى حل سلمي للأزمة وإعادة تأكيد دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.